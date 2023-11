«Kui ATU Duty Free meie poole algse ideega pöördus, oli selge, et see klapib väga hästi Omniva äriga. Erinevalt teistest Euroopa riikidest on pakiautomaadid Balti riikides kõige populaarsem kohaletoimetamise viis, kuna siinsed inimesed hindavad nende eeliseid – mõistlikud kulud, tihe pakivõrgustik ja kasutajasõbralikkus,» ütles Omniva koduturu müügijuht Maris Kuļikovskis. Ta lisas, et regioonis elavate inimeste pakiautomaadi eelistust tõendab samuti fakt, et pakiautomaatidest saadetud ja vastu võetud pakkide mahud jätkasid kasvu ka pärast koroonapandeemia lõppu.