Swedbank: inimeste hirm töötuks jääda on suur

«Kolmanda kvartali sisemajanduse kogutoodangu (SKT) 2,5-protsendine vähenemine oli üsna ootuspärane. Olulisemgi on aga see, et vähemalt esialgse hinnangu järgi peatus langus kvartali võrdluses. Kuigi Eesti majanduse langus tasapisi taandub, on esimese kolme kvartaliga jäänud selle maht möödunud aasta sama ajaga võrreldes ligi 3 protsendi võrra väiksemaks,» märkis Mertsina oma värskes kommentaaris.