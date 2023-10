BaltCap ostab Viru Keemia Grupilt elektri jaotusvõrgu

BaltCapi investeeringute juhi Marek-Andres Kautsi sõnul on BaltCapi infrastruktuurifondi eesmärk Baltikumisse ja Poola tehtavate taristuinvesteeringutega tugevdada regiooni majandust. «Elektri jaotusvõrk on kriitiline infrastruktuur ja elutähtis teenus. Ida-Virumaa on Eesti tööstuse keskus, kus tulenevalt rohepöördest on käimas suured muutused. See seab elektri jaotusvõrguteenuse paindlikkusele iseäranis kõrged ootused,» ütles Kauts

Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann ütles, et VKG on eelkõige keemiatööstusettevõte, mis keskendub töötleva tööstuse projektide arendamisele. «Mullu läbi viidud kontserni strateegiline analüüs muutis reguleeritud äride paiknemist meie äriportfellis, mille pinnalt müüsimegi eelmisel aastal soojusvõrgu. VKG Elektrivõrkude müük on meie äristrateegia elluviimise järgmine loogiline samm. Meil on hea meel, et leidsime ka sellele reguleeritud ärile tugeva partneri, kes on huvitatud ettevõtte arendamisest. Lepingu allkirjastamine tähistab protsessi algust ning jätkame koostööd tehingu edukaks lõpuleviimiseks. Seni jätkame kõigile klientidele töökindlate võrguteenuste ja elektrienergialahenduste osutamist,» sõnas Asmann.