BaltCap läheb 200 miljoni euroga Baltikumi taristut üles vuntsima

Erakapitalifonde on Eestis viimase kümne aastaga lisandunud kui seeni pärast vihma. Valdavalt on loodud riskikapitalifonde, mis paigutavad investoritelt saadud raha tehnoloogiasektori idufirmadesse. 1995. aastal asutatud BaltCap pole siinkohal mingi erand, ka nemad on riskikapitalifondi NordicNinja kaudu teinud investeeringuid näiteks Eesti idusektori raskekahurväesse: Bolti, Veriffi ja Starshipi.