«Terminal on ulatuslikku laimukampaaniat Olerexi vastu, oma majandustulemuste ergutamiseks, initsieerinud juba pikemat aega. Võime kinnitada, et Olerex on oma tegevuses käitunud ausalt. Tegemist on Terminali turunduskampaaniaga, mis kahjuks on üles ehitatud Olerexi laimamisele,» kommenteeris Eesti suurim kütusemüüja.