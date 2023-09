Terminal langetab 8. septembril oma teenindus- ja automaatjaamades terveks päevaks bensiinide hinda 20 sendi võrra ning diislikütuse hinda 8 sendi võrra. Hinnad on all kella kuuest hommikul südaööni. Kampaaniaga annab Terminal tormihoiatuse mootorikütuste jaeturule, mis on muutunud enneolematult passiivseks seoses kütuseturul toimuva ajalooliselt suurima pettusega, teatas ettevõte.