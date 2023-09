Vigade tegemine ettevõttes on kohustuslik ehk kuidas eksisammud eduks pöörata

Eksimine on inimlik. Ka kartus midagi valesti teha on inimloomuses. On kümneid olukordi, kus inimene jätab midagi tegemata pelgalt sellepärast, et kardab kellegi halvakspanu. Ühest küljest on see mõistetav, kuna meile ongi haridussüsteemis maast madalast süvendatud, et kontrolltöös punase pastakaga alla joonitud lahendus tähendab vale vastust. Samamoodi ei ole kellelegi meelt mööda, et kolleeg või juht tuleb tema tööd «maha kriipsutama».

Aga keerame selle mõtte hoopis pahupidi. Meil on Elisas mõtteviis, et vigade tegemine on organisatsioonis kohustuslik. Miks? Mitte sellepärast, et meile väga meeldib eelmisest näitest laenatud punane värv, vaid et uuenemiseks ja innovatsiooniks on vaja katsetada. Aga eksperimenteerida ei saa nii, et kunagi teel kõrvale ei kalduks. See pole lihtsalt võimalik. Seega on lihtne järeldus see, et vigade tegemine peaks olema protsessi sisse kirjutatud. Ja mitte vaid eksimine, vaid ka järelduste tegemine peaks olema süsteemne ja läbimõeldud.