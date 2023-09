Forus ja Bolt lätlaste kriitikast: tasume Lätis kõik nõutud maksud

«Kusjuures Lätis peab platvormiteenust pakkuv traditsiooniline takso kasutama paralleelselt ka taksomeetrit, Eestis võib Forus Takso võtta äpitöö vastu ja taksomeeter ei puutu ilmselgelt üldse teenuse osutamisse. Läti maksuamet nõuab makseinfot iga sõidu eest pärast selle lõppu, mis ühest küljest lisab läbipaistvust, aga teisest küljest loob tehnoloogilist keerukust teenuse pakkumiseks. On arusaamatu, miks sellise läbipaistvuse juures on platvormil sõitvatel autodel sularahas arveldamine keelatud. See on üks näide vastuolust seadusandluses, mis on Läti taksoturu tänase seisuni viinud,» märkis ta.

Brailise teatel on see olukorra tagajärg, et 99 protsenti Lätis mobiilirakendustel põhinevatest taksoteenustest osutab kaks Eesti ettevõtet. Ta märkis, et litsents taolise teenuse osutamiseks on olemas ka kahel Lätil ettevõttel. «Tahaksin rõhutada, et Forus platvorm tasub kõik nõutud maksud kohalikel turgudel,» kinnitas Brilis.