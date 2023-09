Läti taksofirmad kurdavad, et Eesti ettevõtted on nende turu vallutanud

«Analüüsides taksosektori olukorda, näeme, et Eesti ettevõtted on saavutanud juhtpositsiooni ning maanteetranspordiameti otsused tunduvad arusaamatud,» kirjutab assotsiatsioon.

Assotsiatsioon toob välja, et kaks Eesti ettevõtet – Bolt ja Forus – kontrollivad 99 protsenti mobiilirakendustel põhinevatest taksoteenustest Lätis ning on sealjuures teinud Lätis aktiivselt lobitööd, makstes samas makse teises riigis.

Lisaks märgib assotsiatsioon, et kuna Boltist on saanud Läti taksoturul domineeriv tegija, on paljud kohalikud taksoteenuse pakkujad pankrotistunud. Nende hulka kuuluvad Red Cab, SOS Taksi, Smile Taxi, Alviksa, Riga Taxi, Avoiss Taxi ja Lady Taxi. Samal ajal on ühingu sõnul tegevusloa saamine Läti ettevõtjate jaoks muutunud keeruliseks.