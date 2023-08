Swedbank: kevadel tärkas ehituses lootusrikkus, tänaseks on see aga kustunud

Korterite pakkumine on Rõbinskaja sõnul eelmise aastaga võrreldes suurem. Nimelt oli kinnisvaraportaali kv.ee statistika järgi korterite müügipakkumisi Eestis juuli seisuga 60 protsenti ning Tallinnas ligi kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ka uusarenduste pakkumiste arv on ökonomisti sõnul eelmise aasta madalseisust taastunud. Uusarendusi oli pealinnas ja selle lähiümbruses teises kvartalis müügis 70 protsenti rohkem võrreldes aastataguse sama ajaga.

Korteritehingute arv on Rõbinskaja sõnul kukkunud, kuna kõrged intressimäärad on vähendanud investeeringuid kinnisvarasse ning pannud majapidamisi oma ostuotsuseid hoolikamalt läbi mõtlema. «Samas on korterite keskmine hinnakasv aastases võrdluses vaid aeglustunud ning olulist hinnakorrektsiooni on õnnestunud vältida peamiselt tugeva tööjõuturu tõttu. Vaatamata palga ostujõu langusele ning laenukulude kasvule, on soodne olukord tööturul võimaldanud majapidamistel võetud laenukohustustega hästi hakkama saada,» selgitas ta.

Swedbanki arvutuste järgi on kinnisvara taskukohasus viimase paari aastaga oluliselt halvenenud. Seda on ökonomisti sõnul mõjutanud nii kinnisvarahindade hoogne kasv, üldine elukalliduse tõus aga ka kerkivad intressimäärad. «Samas on inflatsiooni aeglustumisega majapidamiste üldine ostujõud hakanud kasvama, korterite hinna ja palga suhe on paranemas ning intressimäärad on jõudnud tipu lähedale, mistõttu on korterite taskukohasus nüüdseks põhja saavutanud,» lisas Rõbinskaja.