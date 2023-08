PRIA hakkab end ligi 60 000 euroga rebrändima

Riigihangete registrisse ilmunud teatas märgitakse, et sõlmitava raamlepingu esemeks on PRIA rebränding ning seda toetava kommunikatsioonistrateegia loomine koos kolmeaastase taktikalise kavaga.

Hankemenetluse selgitavas dokumendis kirjutatakse, et hanke ja sõlmitava raamlepingu eesmärgiks on tõsta PRIA organisatsiooni mainet, parandada avalikkuse taju ning tõhusalt edastada PRIA missiooni, teenuseid ja väärtusi PRIA mitmekülgsetele huvipooltele.

Postimees kirjutas esmaspäeval, et PRIA eelarve on aasta-aastalt kasvanud, kuid seal töötavate inimeste arv kahanenud – seda kuni tänavuse aastani, mil see kerkis 344 inimeseni. Samal ajal kui PRIA ise jagas välja 1,6 miljardit eurot, läks tal endal tegevuskuludeks 91,1 miljonit eurot – see teeb veidi alla 18 euro väljaandmise hinnaks ühe euro. 2022. aasta eelarve oli PRIA-l 13,8 miljonit eurot.