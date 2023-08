Sajad miljonid jagajatele: Eestis õitseb suur salaäri

Juuli alguses avaldas riigikontroll uurimise tulemused, millest selgus, et riigisektor on aastate jooksul jaganud ettevõtetele miljardeid, aga pole selge, kellele, kui palju ja milleks. Ja mis kõige tähtsam – mis kasu sellest toetusmeetmest tõusis. Küll on teada, et toetusi jagati umbkaudu 4 miljardi euro ulatuses.