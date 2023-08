Vitsur: Eestis on ametnikel tunduvalt ohutum olla pessimistlik kui optimistlik

Sellel, miks eelarve puudujääk kevadprognoosist erineb, on nii objektiivseid kui ka subjektiivseid põhjuseid, sest prognoose mõjutab lisaks vältimatule prognoosimiseks vajalike andmete ebapiisavusele ja värskete andmete puudumisele (selles on majanduse prognoosijad meteoroloogidest tunduvalt halvemas olukorras) ja sotsiaal-majandusliku ning globaalse konteksti etteaimamise keerukusele veel see asjaolu, et Eestis on ametnikel tunduvalt ohutum olla pessimistlikum kui optimistlik. Ehk teisiti: sellest, et raha üle jääb, tõuseb palju vähem tüli kui siis, kui raha puudu jääb.