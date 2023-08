Eelarve puudujääk on kardetust väiksem. Kas maksutõusud võib ära jätta?

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul on rahandusministeeriumi senised prognoosid selle ja ka järgmise aasta puudujäägi osas liiga pessimistlikud. «Valitsemissektori võlg küll suureneb, kuid see jääb suhteliselt madalaks,» arvas ta.

Nii eelarve nominaalne puudujääk kui ka võlg peaksid mahtuma ELi nõuete piiresse. Mis ei tähenda, et neid vähendama ei peaks ja liikuda tuleks ikkagi tasakaalulähedasema eelarvepositsiooni suunas. «Samas on valitsuse maksupakett minu arvates üle pingutamine,» leidis Mertsina «Eesti majandus on teist aastat järjest languses ja selle taastumine võib tulla aeglane. Seetõttu ei tohiks valitsus maksutõusudega seda pidurdada. Süsteemsema negatiivse mõjuga on just käibe- ja tulumaksu tõstmine.»