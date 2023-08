Miljardid? Aga kellele? Rahandusminister ei pea toetuste üle ühtset arvepidamist oluliseks

Riigikontroll tõi ligemale kuu aega tagasi välja suure probleemi: Eestis on jagatud miljardite eest toetuseid, kuid kuskilt pole aru saada, kui palju ja miks mingid ettevõtted või asutused riigilt raha saanud on. Riigikontroll nägi ühe võimaliku lahendusena, et toetuste info koondataks ühte kohta kokku, kuid rahandusminister Mart Võrklaev on vastu.