Riigikontroll rahandusministrile: ettevõtetele on jagatud miljardeid, aga keegi ei tea kellele ja kui palju

»Riigikontrolli analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loite saatis kolmapäeval rahandusministrile märgukirja, millest ilmneb, et riik on andnud ettevõtetele eri kanalitest miljardeid eurosid, kuid selle üle puudub ühtne andmestik ning kontroll ehk keegi ei tea, kellele ning kui palju raha on antud. Isegi riigikontroll ei ole saanud kätte kõiki vajalikke andmeid.