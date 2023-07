Ülemiste keskuse juht: palgatõusuks on paljudes ettevõtetes ruumi küll ja küll

Pärnits tõdes, et mõnes ettevõttes on kasumid suured, kuid inimesed, kes seal töötavad, saavad suhteliselt vähe palka. «Ma arvan, et meie mõtteviis ei tohiks langeda Bangladeshi odavtööjõu tasemele. Eestis ei ole see nii jõhker, aga loomulikult ükski tööandja ei taha ülemäära palka maksta,» rääkis ta Äripäeva raadiosaates «Kuum tool».