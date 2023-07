Swedbank Eesti kasum kasvas plahvatuslikult

«Eesti majandust mõjutavad jätkuvalt suurenev ebakindlus ja kõrgemad elamiskulud, mõnede toodete ja teenuste tarbimisel ollakse ettevaatlikumad. Samas, meie kliendiportfelli pole see veel mõjutama hakanud. On hea meel tõdeda, et Swedbanki poolt esimeses kvartalis turule toodud nullmarginaaliga laenud on hästi vastu võetud. Lisaks oleme tõstnud hoiuste intresse, aastaste hoiuste intress on nüüdseks neli protsenti,» ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.