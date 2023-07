Nokia juht: Soome peab andma selge signaali, et välistöötajad on teretulnud

«Soome maine jaoks on äärmiselt oluline teha kõigile selgeks, et Soome on avatud ühiskond, kus ei sallita mistahes rassismi,» ütles Lundmark eile toimunud pressikonverentsil.

Ta rõhutas, et oluline on meelitada Soome tööle eelkõige kõrge kvalifikatsiooniga välismaalasi.

Lunkmark rääkis, et Nokia on viimastel aastel võtnud tööle palju inimesi, kellest umbes pooled on välismaalased. «Usume, et see trend jätkub ka tulevikus,» sõnas ta.

Lundmark lisas, et Nokia on võtnud tööle peamiselt kõrgema sissetulekuga inimesi, näiteks tehnikainsenere.

Abikaasad soovivad samuti tööle tulla

Nokia juht märkis, et Soome valitsus peab immigratsioonipoliitika kujundamisel meeles pidama, et välismaalt Soome tööle tulevatel inimestel on sageli perekonnad kaasas. Näiteks, kui Nokia insener tuleb Soome elama, kolib temaga koos riiki ka abikaasa või elukaaslane, kes soovib seal tööd leida.