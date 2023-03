Soomes on välistööjõud viimase kümnendiga kahekordistunud, kuid ettevõtjatele sellest ei piisa

Välistööjõu osa Soome tööturust oli 2020. aastal 7,5 protsenti, 2010. aastal jäi see alla nelja protsendi, kirjutab Soome rahvusringhäälingu uudisteportaal Yle.

Soome tööstusettevõtjate esindusorganisatsioon Tööstuse Keskliit soovib, et järgmise parlamendi koosseisu ametiaja lõpuks kahekordistuks tööpõhine immigratsioon. Soomes toimuvad parlamendivalimused aprillis ning parlament Eduskunta valitakse neljaks aastaks.

Keskliidu hinnangul pole praegune välistöötajate arv piisav. Seega soovivad nad, et uus valitsus hõlbustaks seadustega välistööjõu suurenemist. Ühingu meelest võiks välistudengeid olla Soomes senisest kolm korda rohkem. Nad usuvad, et 75 protsenti ülikooli lõpetajatest asuvad Soomes tööle.

Välistööjõud ei tekita soomlastele tööpuudust

«Mõte, et sisserändest põhjustatud suurem tööpakkumine tõstaks tööpuudust, põhineb osaliselt ekslikul eeldusel, et töökohtade arv meie majanduses on püsivalt paigas. Tegelikult toob sisseränne ja tööjõu kättesaadavuse suurenemine ilmselt riiki rohkem investeeringuid, mis annavad ettevõtele põhjust oma tegevust laiendada,» selgitas Kangasharju.