Luminori fondijuht pensionifondide kriitika vastuseks: pensioniks kogumises on olulised pikaajalised tulemused

Postimees kirjutas tänases analüüsis, et pensionifondide juhid ei saa oma tööga hakkama, sest ehkki teise samba pensioni­fondide viimase pool­aasta ja isegi ühe aasta tootlus on üsna viisakas, on fondiosakute hinnad valdavalt palju madala­mad kui enne suure sõja puhkemist Ukrainas.

Madisson märgib, et Postimehe loos on rõhutatud eelkõige viimase pooleteise aasta tulemusi, mille põhjal on antud Luminori suhtes karm hinnang.

«Teisalt on samas artiklis järjestatud ka pensionifondide 10 aasta tulemused, mis lükkavad esitatud hinnangu ümber. Artiklis on väljendatud Luminori suhtes rahulolematust, kuigi 10 aasta tulemustes on Luminori A Pluss Pensionifond teisel kohal kõikide fondide lõikes, sh eespool pensionifondidest, mida on Luminorile vastandatud positiivse näitena,» kirjutab Madisson.