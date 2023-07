Analüüs ⟩ Pensionifondide juhid ei saa oma tööga hakkama

Miks peaksid pensionikogujad oma teise samba raha usaldama Luminori fondijuhtide hallata, on mõistatus.

Ehkki teise samba pensioni­fondide viimase pool­aasta ja isegi ühe aasta tootlus on üsna viisakas, on fondiosakute hinnad valdavalt palju madala­mad kui enne suure sõja puhkemist Ukrainas. Ainsana on suutnud osakute hinda kasvatada LHV pensionifondid.