Läti rahaturul osalejad on tuvastanud kuus otseselt sanktsioonide all olevat eraisikut ja 34 juriidilist isikut, mis ei ole sanktsiooninimekirjadesse otseselt kantud, kuid nendes juriidilistes isikutes on tuvastatud sanktsioonialuste isikute omandi- või kontrolliõigused, mistõttu fondid ja nende üksuste väärtpaberid külmutati.