PILTUUDIS ⟩ Nõmmel riputati elektritõuksid puu otsa

Postimees kirjutas 22. märtsil, et Bolt on arendanud sõidu lõpus tehtava pildi süsteemi, mis tuvastab AI abiga, millises asendis tõukeratas sõidu lõpus on ja kas see on korrektselt pargitud. AI vaatab pildi üle ja hindab parkimist. Samuti hakatakse sel aastal uuendusena blokeerima tõukerataste kasutajaid, kes järjepidevalt teenust kuritarvitavad.