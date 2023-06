«Isegi on tasuta kohti vähe ja siis ei oska Bolti juht kahe joone vahele parkida». Bolti autod ja tõuksid pargivad valesti ja segavad liiklust

«Bolt Drive'i autod on linnapildis väga hästi nähtavad ja inimesed on mõistnud, et valesti pargitud sõidukitest tasub meile teada anda,» kinnitas Aer.

Samas lisas ta, et valesti pargitud sõidukite osakaal ja õnnetuste arv ei ole ajas vaatamata rendiautode arvu kasvule suurenenud, mõlemad on hoopis langustrendis. «Pigem on inimesed jagatud autodega sõitmisega üha enam harjunud ja neid koheldakse võrdväärselt isiklike autodega,» tõdeb ta.

Aer möönis, et seni, kuni autosid pargivad inimesed, tuleb paratamatult parkimisel ette ka vigu, mis ei ole seotud sellega, kas auto on kellegi isiklik või seda autot kasutanud samal päeval juba 15 erinevat inimest. See on inimlik.

«Kuidagi aga ei saa nõustuda väitega, et kuna autode arv suureneb, siis suurenevad probleemid,» ütles Aer.

Eesti kasutajate uuring näitab tema sõnul, et jagatud auto teenuse kättesaadavus on olnud võtmetähtsusega isiklikest autodest loobumisel. «Täpsemalt: iga Eestis kasutusel Bolt Drive auto oli pooleteise aastaga peale teenuse avamist võtnud Eesti tänavatelt vähemaks 1,3 autot. Bolt Drive'i autode kättesaadavus vähendab autode koguhulka tänavatel, mis omakorda leevendab parkimisega seotud probleeme,» lausus ta.