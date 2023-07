Tallinna Kaubamaja Grupi kasum kasvas I poolaastal viiendiku võrra

"Teises kvartalis müügitulu kasv jätkus, samas nägime ka klientide kindlustunde kahanemist ja mahulise tarbimise vähenemist. Müügitulu kasvu vedas eelkõige hinnatõus, mis jõudis nüüd väljamüügihindadesse. Võimalikud maksutõusud, kiire inflatsioon ja ebastabiilne majanduskeskkond peegeldusid kohe tarbijakäitumises, kuid praeguseks on tarbijate kindlustunne mõnevõrra taastunud. Näeme, et meie klientide ostuotsused on kaalutletud ja läbimõeldud, samas hinnatakse endiselt kvaliteeti," kommenteeris grupi juhatuse esimees Raul Puusepp pressiteates.