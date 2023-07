Siim Tammer: riigis on valdkondi, kus juhi kuriteokahtlustust ei saa siidikinnastes käsitleda

Oluliselt keerukam on vastus küsimusele, kuidas toimida siis, kui inimesele on esitatud kahtlustus või süüdistus? Kahtlustus lihtsalt öeldes tähendab seda, et olemas on piisavad asjaolud, et kahtlustada isikut kuriteo toimepanemises. Tegu on menetlusfaasiga, kus toimub asjaolude väljaselgitamine, kuid olemasolev info näitab, et kedagi on juba põhjust kahtlustada kuriteo toimepanemises. Süüdistuse esitamine seevastu tähendab, et on tuvastatud isik, kelle kohta on prokuratuur koostanud süüdistusakti. Ehk prokuratuur on lõpetanud oma menetluse, ta on selle raames tuvastanud kuriteo toimepanija ja on valmis seda kohtulikult kaitsma. Lihtsustades eelöeldut, siis süüdistus on selge prokuratuuri seisukoht isiku osas, kahtlustus aga veel menetluslik faas, kus asjad võivad oluliselt muutuda.