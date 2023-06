VASTULAUSE ⟩ Tiit Riisalo: riik tahab ettevõtjatele anda miljoneid. Palun, tulge ja küsige

Postimees kirjutas, et valitsust ähvardab läbikukkumine, raha on üle. Mis üldiselt on ju hea uudis – üle saja miljoni euro Õiglase ülemineku fondi (ÕÜF) raha otsib tublisid tegijaid, et Ida-Virumaal toetada suurinvesteeringuid. Hea näide ühest suurest investeeringust ongi NEO magnetitehas, mille avamist lähen järgmisel nädalal mitme päevasel Ida-Viru külaskäigul ka oma silmaga vaatama.

Meil tuleb ümber kujundada kogu senine Ida-Virumaa põlevkivitööstusele orienteeritud majandus ja see muutus algab ettevõtjatest, töökohtadest, keskkonnast. Samas on meil tõesti mure ja selle tõstatamise eest tuleb Postimeest tänada. Ka meie soovime, et neid ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, kes sooviksid Ida-Virumaal midagi ära teha, oleks rohkem.

Korraks pisut arvudest – võib-olla tekitab huvi.

Euroopa Liit on Eestile ÕÜFist andnud 340 miljonit eurot. Seda raha on elaniku kohta rohkem kui ühelgi teisel EL riigil. Sellest summast läheb omakorda lõviosa just Ida-Virumaa ettevõtlusesse, kokku 273 miljonit eurot. Postimehes kirjeldatud 153 miljonit eurot sellest on mõeldud suurinvesteeringute toetamiseks. Kohe-kohe avaneb veel 40 miljonit eurot konkurentsivõime kasvatamiseks ja töökohtade loomiseks: 15 miljonit eurot väikese ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringute toetuseks ja 25 miljonit eurot arendustegevusele ja innovatsioonile energeetika- ja tööstusettevõtetes, et toetada rohelisemate toodete, teenuste ja tehnoloogiate turule tulekut. Ja nii edasi.