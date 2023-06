Valitsust ähvardab Ida-Virumaal 100-miljoniline läbikukkumine

Oktoober 2021. Kuue kuu euribor on pool protsenti miinuses, Ukraina sõda ei oska enamik inimesi veel kartagi ning uudisteportaalides levib pealkiri, et Eesti majandus kasvab euroala kiireimas tempos. Kuigi keskkond näib igati soodne, on toonase riigihalduse ministri Jaak Aabi (KE) hääles tunda kerget ebakindlust, kui talt Ida-Virumaa õiglase ülemineku fondi kohta esimest korda aru pärin.

«Eks ma ikka olen murelik, kuidas õnnestub raha ära kasutada. Eelkõige sellepärast, et tähtaegadega on väga kiire. 195 miljonit rahastamisotsuseid tuleb juba 2023. aasta lõpuks ära teha,» kurtis Aab toona.

20 kuud hiljem ei ole valitsusel aega enam mures olla. Nüüd tuleb häirekellad valla päästa ja kõik meetmed kasutusele võtta, sest õiglase ülemineku fondiga on asi hapumast hapum. «See olukord nõuab peaministri tasemel sekkumist,» hindab Narva linnapea Katri Raik (SDE). «Kui mujal riigis on pool miljardit puudu, siis meil Ida-Virumaal on pool miljardit üle. Me lihtsalt peame selle raha suutma võimlikult hästi ära kasutada,» räägib Raik, kelle hinnangul pole valitsus teemaga piisavalt tegelenud.