Suurettevõtja Toomas Luman : peaksime ikka natuke mõtlema, kas me oma eelarvefilosoofiaga ei ole üksi, nagu noor Ivan Sussanin

Valitsuse tegevus on ühest küljest arusaadav, teisest küljest üllatav

Lumani sõnul pooldab ta valitsuse konservatiivset rahapoliitikat, ja ta ei arva, et riik peaks võtma laenu jooksvate kulude katteks. Samas, kui vaadata teisi eurotsooni riike, siis on trend, et riikide laenukoormus on sageli üle 50 protsendi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja selle vähendamiseks reaalseid samme ei astuta. Eestis on laenukoormus 19 protsenti SKTst. Eurotsooni keskmine on juba 90 protsenti. «Saksamaa aitab neid praegu selle 90 peale oma 64 protsendiga, eks ole, aga Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, suured lõunapoolsed riigid. Prantslastel on see juba kuskil 112 protsenti. Euroopa Liidu stabiilsuspakt ütleb, et üle 60 protsendi ei tohi olla, aga oleme realistid, need suured riigid ei jõua mitte kunagi enam selle 60 protsendi tasemele tagasi, see ei ole realistlik. Järelikult nemad ei suundu selles suunas, ja siis tekibki küsimus, et kas meil on mõistlik hoida küüntega kinni sellest 19-st protsendist,» rääkis Luman.