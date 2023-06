Kodulaenu omanikke tabas uus pettumus

Ajal, mil euribor tõuseb ja inimeste laenude kuumakset kasvatab, aitaks Eesti inimesi kohalike pankade tegevus – pankade marginaalide langetamine.

Kuid Swedbank andis mõista, et seda ei tule.

Täna hommikul pidasid Swedbanki eksperdid ettekande olukorrast kinnisvaraturul, kus kõlas ka küsimus selle kohta, kas pangad plaanivad veelgi marginaale langetada.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma märkis, et pankade marginaalid on juba konkurentsitingimustes natukene langenud, aga palju rohkem enam ei lange. Keskmine pangamarginaal on tema sõnul 1,83 protsenti.

Samas viitavad Swedbanki enda analüüsid, et Euroopa Keskpanga suvised intressitõstmised jäävad esialgu viimasteks. Euribori tipp peaks kätte jõudma septembrikuus, mil siis euribor taas langema peaks hakkama. Kui turu analüütikud hindavad, et Euroopa Keskpank teeb kannapöörde ja hakkab intressi langetama järgmise aasta suvel, siis Swedbank pakub, et intressilangetust, mis aitaks ka euribori alla viia, on oodata juba uue aasta alguses.