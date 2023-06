Terminal Oili juht: Olerexi juhtum on Eesti kütuseturu aegade suurim pettus

See, et Olerex on biokütuse kohustuse täitmata jätnud ja toonud biokütuse sildi all sisse hoopis teisi kütuseid, pole teiste turuosaliste jaoks olnud saladus, see on kestnud aastaid ning sellest on teavitatud ka ametkondi, ütles Raudsepp ERRile.

«Meie jaoks on positiivne see, et tagasisidet võeti tõsiselt ametkondade poolt. Ma nimetaks seda isegi Eesti kütuseturu läbi aegade suurimaks pettuseks. Ei ole mingi kahtlust, et see nii on,» lausus ta.

«Selline eelise kasutamine turul on kestnud ühe müüja poolt juba kaks aastat ja viimaks sellele siis reageeriti,» märkis Raudsepp Postimehele. «Kui biokütuse kohustust ei täida, annab see kütusemüüjale umbes 10-sendise eelise liitri kohta.»