Väidetavat biokütusenõude täitmise kohta valetamist peab Olerex infooperatsiooniks

Politsei ja keskkonnaamet alustasid kütusemüüja Olerex suhtes kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas ettevõte on esitanud maksu- ja tolliametile teadlikult valeandmeid, et vabaneda vedelkütuse seadusest tuleneva biokütuse nõude täitmisest. Tanklakett väidab, et tegu on Eesti kütuseturu liidri vastu suunatud infooperatsiooniga.