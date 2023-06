ANALÜÜS ⟩ Kuidas petised mängivad raha saamiseks inimeste emotsioonidega?

Tõenäoliselt saab iga inimene aru, et isegi juhul, kui ta on liiklusõnnetuse põhjustanud, ei pea ta tekkinud kahju kohapeal sularahas maksma. Seda enam, kui ta kahtleb, kas ta on üldse plekimõlkimises osalenud või mitte. Ärevas olukorras toimub inimeste mõtlemine teisiti kui rahulikus olukorras, näiteks kohvitassi taga ajalehte lugedes. Ärevuses vallanduvad kehas stressihormoonid ja organism läheb pingesse. Petised teavad seda ja kasutavad kurjalt ära.