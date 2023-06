FOTOD ⟩ Politsei palub abi väidetava liiklusõnnetuse eest sularaha küsinud mehe leidmisel

Tiina kirjutas, et vanemal proual kästi autost välja tulla ja kahe välismaalasest mehega koos autot vaatama tulla. Vahejuhtumist on Facebookis üleval lühike videoklipp, kus on näha, et naine kõnnib koos ühega neist tema auto juurde.

Küsis 500 eurot, kuid oli nõus vähemaga

«Hetk hiljem hakkas proua oma rahakotti juba avama. Tundsin, et nüüd on küll aeg sekkuda, et miskit on ikka väga mäda seal. Läksin ka auto juurde ja küsisin proualt, mis siin toimub ja, kas ta vajab abi. Proua ütles, et see härra väidab, et ma kriimustasin ta autot ja nõuab nüüd 500 eurot. Ütlesin, et raha ei tohi niisama anda, et arvatavasti on tegu petturitega. Proua autol polnud mitte üht kriimu,» kirjutas Kümmel-Klooster Facebookis.