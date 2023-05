Tasuta bussisõit jätkub vähemalt aasta lõpuni

Ehkki koalitsioonikõnelustel tõdesid võimuerakondade esindajad , et tasuta ühistranspordi ülalpidamine käib praegusel kujul riigile üle jõu, pole priipääsmega bussisõidu kadumisest avalikkust seni teavitatud.

Regionaalminister Madis Kallase teatel on pileti kehtestamine maakondlikel liinidel endiselt päevakorras, aga kindlasti ei saa see teoks see sel aastal. «[Muudatuse] ettevalmistamisega tegeletakse aktiivselt, sest plaani kohaselt võiks pilet maakondlikes bussides rakenduda kõige varem 2024. aasta veebruaris,» selgitas Kallas, kelle haldusalasse ühistransport pärast ministeeriumide töö ümberkorraldamist viidi.