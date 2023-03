Tasuta ühistranspordile lüüakse hingekella

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev märkis, et praegu väga kindlat plaani, kuidas ühistransporti reformida, pole ning see tuleb enne kolmepoolselt läbi rääkida. «Kuid juba praegu võib öelda, et maksumaksja poolt kinni makstud ühistransport ei toimi. Liine on vähe ja neid juurde teha ei saa, sest riigil pole raha. Samuti on see välja suretanud kommertsliinid. Kvaliteet kannatab ja iga aasta tuleb pumbata järjest täiendavad summasid, mis pole jätkusuutlik,» rääkis Võrklaev.