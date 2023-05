Luminori peaökonomist: hüppelise hinnakasvu põhjustas valitsus

«See pool protsenti annaks aastapeale 5,5-protsendilise hinnatõusutempo. Jätkuvalt ebameeldiv, jätkuvalt liiga kõrge, kuid juba pool aastat on meil hinnad kasvanud umbes 5-protsendises hinnatõusutempos,» märkis ökonomist.

Uusküla tõi välja, et kõige suuremate kallinejate tipus ei olnud aprillis enam toit. Kõige rohkem kasvavad hinnad nüüd hoopis nendes gruppides, kus pikalt hinnad suhteliselt odavad olnud – tervishoius oli hinnakasv kuust-kuusse 1,6 protsenti, annualiseeritult ehk aastatempoga 19,8 protsenti, vaba aja sektoris kuust-kuusse 1,5 protsenti, aastatempoga 18,5 protsenti, ja erinevate toodete-teenustte puhul oli hinnakasv kuust-kuusse 1,3 protsenti ja aastatempoga 16,2 protsenti. Toit kallines kuust-kuusse 1 protsendi, aastatempoga 11,8 protsenti.

«Kõige suurema odavneja tiitli võitis aga sel kuul hotellid ja restoranid, 0,5 protsenti ehk aastatempoga 6,6 protsenti. Samuti odavnesid veidi sideteenused ning ka oodatavalt muutus transport odavaks, sest langenud kütuse hinnad vähendavad transpordiettevõtete kulusid, kuid vist on hakatud juba vabade ressursside arvelt palku tõstma,» kommenteeris Uusküla.

«Meil on vaja kõrgete hindadega harjuda. Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentspositsioon sai hinnatõusu tõttu tugevalt eelmisel aastal kahjustada. See väljendub aeglastes ekspordi kasvunumbrites, sest üha enam ettevõtteid peavad leidma uusi tooteid ja turge, et kõrge palgasurve ja palgatõusu tingimustes ellu jääda,» võttis ökonomist kokku.