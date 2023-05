Ülemuse toksilised e-kirjad ehk kuidas töötajate lugupidamine hetkega kaotada

Danziger tõdeb, et paljud meist on saanud e-kirju, mille lugemisel tunneme end idioodiks tembeldatuna. Ja sõna idioot sellistes meilides tavapäraselt ei sisaldu. Lihtsalt lugejale jääb vastik maik. Ja töötegemise tahe on kui noaga läbi lõigatud. Kirja adressaat tunneb end pisendatu ning alavääristatuna ning lugupidamine ülemuse suhtes kukub kolinal.

Autori kinnitusel ei ole selline tulemus loomulikult kirja saatja eesmärk. Tavaliselt on emotsioonid möllanud ja sellistel juhtumitel ei tohiks olla tänapäevases juhtimiskultuuris kohta. Kuidas aga nende e-kirjade kirjutamist ja mis peamine- saatmist- vältida?

Enda juhtimiskoolitustel soovitab Danziger järgida nn idioodi reeglit. Kui loete enda kirjutatud e-kirja valjusti ette ning võiksite sellele vabalt lisada: sa idioot, tuleks kiri jätta saatmata.

Kuidas seda aga teha? Siin on Danzigeri soovitused:​

1. Ärge saatke e-kirju, kui olete vihane või ärritunud

Isegi juhul, kui teie ärritusel ei ole kirja saatjaga mingit seost, võivad teie emotsioonid kirjas peegelduda. Kui aga teie emotsioonid on kirja saajaga seotud, siis siis on veelgi tähtsam end maha rahustada enne, kui sõrmed klaviatuuril tegutsema hakkavad. Tõuske laua tagant ning jalutage. Hingake kolm korda sügavalt sisse, lugege mantraid. Ühesõnaga, tehke mis iganes vajalik, et negatiivsete tunnete jada murda ning oma energiat koondada. Ja alles seejärel tegelege e-kirjaga.

2. Lahendage probleemid otsekoheselt