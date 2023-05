Elering 230 miljoni euro mahus võlakirju ei uuenda: intress on liig, mis liig

Eleringi võlakirjade tähtaeg on tuleval nädalal, 3. mail, võlakirjade maht on 230 miljonit eurot. Kas te uuendate võlga?

Me lunastame võlakirjad oma rahast. Praeguse intressitasemega me ei refinantseeri võlakirju ega võta laenu nende katmiseks, vaid maksame tagasi ettevõtte rahast. Elering kindlustab end sellega, et sõlmime laenulepingud, mida vajadusel kasutusele võtta. Võlakirjade intress on 0,89 protsenti, see oli väga hea tase, aga praegu sama odavalt uuendada ei ole võimalik.