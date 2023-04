NÄDALA PERSOON ⟩ Taavi Veskimägi: Milremi osaluse müügiga teenisin miljoni

Eleringi juhi Taavi Veskimäe kõrval on Soorebase-masti mudel. Disainmasti autorid on Part OÜ arhitektid Sille Pihlak ja Siim Tuksam. Kui olete sattunud Läänemaale Ristile, pole võimalik, et silmatorkavalt teistsugune kõrgepingemast oleks teil märkamata jäänud. 330/110 kilovoldise Harku–Lihula–Sindi kõrgepingeliini ühe nurgamasti rajamiseks kuulutas Elering välja arhitektuurivõistluse 2016. aastal, et saada nii arhitektuurselt kui ka funktsionaalselt sobiv lahendus, mis aitab tehnitsistlikku elektriliini loodusesse sobitada ja tõsta inimeste teadlikkust elektrisüsteemi rollist ühiskonnas.

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütleb, et pole nõus sellega, kui maksumaksja võtab ettevõtjate äririski enda kanda, olgu selleks LNG-terminal või avameretuulepark. «Ma ei ole jaamade vastu, mu küsimus on, et kui anname mere – avaliku hüve – eraarendajate käsutusse, et nad saaks raha teenida, siis on küsimus, mida saab ühiskond tagasi, et on hüve ära andnud,» ütleb Veskimägi.