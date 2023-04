Medvedev ähvardas G7 riike Ukraina viljaleppe lõppemisega

Sel nädalal sai avalikuks info, et arenenud tööstusriikide ühendus G7 kaalub mõtet kehtestada Venemaale pea täielik ekspordikeeld. See oleks suur samm edasi, sest praegu puudutavad piirangud vaid sanktsioonide all olevaid kaupu. Täieliku ekspordikeelu puhul on spekuleeritud, et erandi võivad saada vaid toit, põllumajandustooted ja ravimid.

Kuigi kõnelustega kursis olevate allikate sõnul pole tööstusriigid veel midagi otsustanud, tahetakse põhimõtteline kokkulepe saavutada enne mais Jaapanis toimuvat G7 ametlikku kohtumist.

Venemaa ekspresident Dmitri Medveded andis mõista, et Venemaal on vastus juba valmis mõeldud. «Meie riiki eksporditavatele kaupadele täieliku keelu seadmine on suurepärane idee, sest see tähendab kättemaksu ja kaupade impordikeeldu ka meie riigist,» kommenteeris endine Venemaa peaminister ja president Medvedev ühismeedias. «Ka viljaleping lõpeb,» lisas ta Telegramis.

Medvedev on tuntud oma ähvardavate ühismeedia postituste poolest. Alles reedel kirjutas ta näiteks Twitteris Saksamaa kaitseministrile Boris Pistoriusele, et «sakslane, kes soovib rünnata Venemaad, peab olema valmis meie paraadiks Berliinis».

Läti lasi Vene väetise vabaks

ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud viljaleping on võimaldanud Ukrainal alates eelmise aasta suvest Musta mere sadamate kaudu eksportida miljoneid tonne teravilja. Venemaa, kes on praegu maailma suurim nisu eksportija, on aga ähvardanud korduvalt leppest taganeda, kuid pole seni oma lubadusi teoks teinud.

Märtsis esines Venemaa välisministeerium järjekordse nõudmisega, öeldes, et ei pikenda 18. mail aeguvat lepingut, kui tema soove ei täideta. Muu hulgas puudutas osa nõudmistest Vene teravilja- ja väetisaadetistega seotud probleemide lahendamist.

Näib, et osaliselt on lääs üritamas Kremlile vastu tulla. Eile teatasid Läti võimud, et 14 kuud kinni hoitud Vene väetis on lõpuks teel Keenia poole. Bloombergi hinnangul võib selle sammu taha näha lääne pingutust viljakokkuleppe pikendamiseks.