EDETABEL ⟩ RMK istutab tänavu enim puid Ida-Virumaale

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul jääb istutatava metsa pindala napilt alla 100 ruutkilomeetri. «RMK paneb uue metsa kasvama kokku 9700 hektaril. Lisaks jätame 1500 hektarit raiesmikke looduse uuendada. Just neis paigus, kus on soodsad tingimused, et ala uueneb sobilike puuliikidega ise,» märkis Väät.