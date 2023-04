Kuidas jõuda järele maailma parimatele ehk miks tahavad inimesed kõige rohkem Google'is töötada

Kui te küsite, miks on coachingu teekond juhtidele ja inimestele raske, on vastus lihtne, me kõik teame, kuidas inimestele tegelikult ei meeldi muutused. Loomulikult ütlevad paljud inimesed ja eriti juhid sõnades, et me tahame areneda, kasvada ja muutuda. Tegelikkuses on muutused meile alati ebamugavad, sest need tähendavad sisenemist teadmatusse (unknown zone). Meie ego, mille kasulikuks väärtuseks on see, et ta püüab meid alati elus ja turvalisuses hoida, saab muutuste tekkides alati alarmeeritud. Ego alateadlik sõnum meile on: «See, kuidas seni oleme tegutsenud, on meid elus hoidnud – miks midagi muuta». Ego püüab meid hoida harjumuspärase ja turvalise käitumise juures.