USA töötuse määr langes märtsis

Andmed avaldati paar päeva pärast seda, kui teistest raportist nähtus, et erasektori värbamine ja teenustesektori aktiivsus on samuti järele andnud.

Tööturu andmeid jälgitakse kiivalt, kuna need võivad mõjutada Föderaalreservi otsuseid intressimäärade kohta. Samas pole selge, kas märtsi andmed on piisavad, et viia pausini intressimäärade tõstmises.