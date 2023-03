Euroopa parlament hääletab täna palkade avalikustamise üle

Uutes eeskirjades lepiti nõukoguga kokku 2022. aasta detsembris ning nende eesmärk on vähendada soolist palgalõhet, mis ulatub ELis keskmiselt 13 protsendini, ehkki olukord on liikmesriigiti üsna erinev.

Kui palgaandmed näitavad, et meeste ja naiste palk erineb ettevõtte sees rohkem kui 5 protsenti, peavad tööandjad olukorda koos töötajate esindajatega hindama. Rikkumiste ärahoidmiseks on liikmesriigid kohustatud kehtestama hoiatavad karistused, näiteks trahvid. Kui rikkumine põhjustab töötajale kahju, on tal õigus nõuda hüvitist. Lisaks käsitletakse uutes reeglites esimest korda läbipõimunud diskrimineerimist ja mittebinaarsete inimeste õigusi.