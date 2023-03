Kuldar Väärsi juhitud Milrem valmistub suureks kasvuhüppeks

Aasta lõpuks tuleb Eestisse uus tootmishoone ning kompetentsikeskus, kus meie tootmisvõimekus kasvab rohkem kui 300 ühikuni aastas.

Kasvuks on vajalik ligipääs kapitalile, et saaksime investeerida tootearendusse, ettevõtte arengusse, ja mis kõige olulisem, tugevasse ja kasvavasse meeskonda.

Aga praegu on teie põhiline müügiartikkel väike roheline TheMIS.

THeMIS on meie põhiline müügiartikkel järgmised viis kuni seitse aastat. Nii kaua kulub selleks, et erinevate riikide armeed hakkaksid tellima ka suuremaid masinaid. Äsja sõlmisime lepingu Suurbritannia armeega, kes rendib Type-Xi oma eksperimentide tegemiseks.

Brittidel on suurte mehitamata sõidukite vastu väga suur huvi, ka Põhja-Euroopa riigid on sellest huvitatud. Mehitamata süsteemide arendustsükkel on pikk, lähemad viis aastat müüme suuremat masinat (Type-X) n-ö kahekaupa, suuremate kogusteni jõuame 2030. aastal.

THeMISe katsetamist alustasime robootika hindamisprogrammides juba 2017–2018. Viis aastat hiljem näeme, et riigid jõuavad hangeteni.

Kas on midagi uut plaanis?

Liigume järjekindlalt sinnapoole, et me ei ole kahe-kolme toote tegija, vaid süsteemiintegraator. See tähendab, et pakume kaitse­vägedele terviklikku robootikasüsteemi. Tarkvara, liidestamine juhtimissüsteemidega, UAVd (mehitamata õhusõidukid), UGVd (maismaa mehitamata sõidukid). Me ei pruugi neid ise toota, me võime liita üheks süsteemiks ka teiste tootjate masinaid.