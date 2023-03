Politico: Hololei kinnitas oma tasuta Katari reisid ise

Euroopa Komisjon kinnitas siis, et kõik Hololei reisid olid reeglitega kooskõlas ning võimalikku huvide konflikti analüüsiti juba reiside toimumise ajal ning leiti, et neid ei ole.

Selle nädala esmaspäeval aga avaldas komisjoni pressiesindaja, et Hololei enda otsustuspädevus oli otsustada, et tema reisid ei tekita huvide konflikti. Pressiesindaja sõnul jätavad reeglid sellised küsimused peadirektorite otsustuspädevusse. Ning ka Hololei otsustas, et huvide konflikti ei ole, tõdes pressiesindaja. Komisjoni kinnitusel ei ole neil mingit alust arvata, et otsus ei olnud adekvaatne.