Politico: Henrik Hololei sattus korruptsiooniskandaali

Politicole antud kommentaaris kaitses Euroopa Komisjon Hololeid: «Kõik need välja toodud sõidud... olid autoriseeritud ja viidi läbi vastavuses kehtivate reeglitega,» kommenteeris komisjon. Komisjoni rõhutas anonüümses kommentaaris, et analüüsis võimalikke huvide konflikte, kuid ei leidnud midagi.

Hololei ei ole ainus kõrge Euroopa ametnik, kes on nn Katari korruptsiooniskandaalis vahele jäänud. Mitme teise ametniku puhul on tõendatud, et nad võtsid vastu Katarilt materiaalseid hüvesid, et siis Katari huve Euroopa Liidus kaitsta.