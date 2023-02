Circle K: toornafta hind püsib madalal kahel põhjusel

Sassi sõnul tekitab hinnasurvet mootorikütuste hinnalanguseks ka nafta valmistoodete laovarude kõrge tase Euroopas, kuid ta nentis samas, et aasta teises kvartalis on oodata laovarude langust, kuna Euroopa rafineerimistehaste toodangumaht suure tõenäosusega väheneb. «Mitmeid aastaid on Euroopa rafineerimistehased kõrge marginaali tõttu töötanud täisvõimsusega ja suuremaid hooldustöid on pidevalt edasi lükatud. Nüüd on jõutud faasi, kus hooldust enam edasi lükata ei saa ja osa üksusi tuleb remont- ja hooldustööde läbiviimiseks ajutiselt sulgeda,» selgitas Sassi. Ta tõi välja, et viimati lisandusid hooldustöödest tingitud plaanitud sulgemiste nimekirja Eni Taranto (Itaalia) ja PSK Schwedt (Saksamaa) tehased.